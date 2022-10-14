NATO harekete geçti: Avrupa’da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapacak
NATO üyesi ülkeler, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa’nın kuzeybatısında nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenleyecek.
NATO’dan yapılan açıklamaya göre, NATO müttefiki 14 ülkenin hava kuvvetleri her yıl düzenli olarak icra edilen “Steadfast Noon” adlı tatbikatta nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini sınayacak.
Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, 17-30 Ekim’de ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılacak. Tatbikatta çeşitli tiplerde 60 savaş uçağı kullanılacak.
Bunlar arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunacak.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılacak. B-52’ler ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak.
“Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tatbikatla ittifakın nükleer caydırıcılığının etkin ve güvenli olmasının sağlanacağını bildirdi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi