NATO ile Japonya görüştü: İlişkiler "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:20

Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, NATO-Japonya ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla başkent Tokyo'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Bauer ile görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının, Hint-Pasifik'e olası yansımaları konusunun ele alındığı görüşmede ikili, küresel güvenliğin desteklenmesi için karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabakata vardı.

Amiral Bauer, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gücün hukukuyla, hukukun gücünü yok etmeye çalıştığını" belirterek, söz konusu krizin Ukrayna ve Avrupa'dan daha büyük olduğunu söyledi.

Bauer, Japonya'nın, 30 üyeli askeri ittifakın, "Avro-Atlantik bölgesi dışında en uzun süreli partneri" olduğuna dikkat çekerek, Tokyo hükümetinin ittifaka katkılarını "hayati" olarak niteledi.

General Yamazaki, görüşmede "Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği ayrılmaz" diyerek, ülkesi ile NATO'nun "güçlendirilmiş iş birliğinin dünya barışı ve istikrarı için vazgeçilmez" olduğunu kaydetti.