NATO ile Japonya görüştü: İlişkiler "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek
NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek.
Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, NATO-Japonya ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla başkent Tokyo'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Bauer ile görüştü.
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının, Hint-Pasifik'e olası yansımaları konusunun ele alındığı görüşmede ikili, küresel güvenliğin desteklenmesi için karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabakata vardı.
Amiral Bauer, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gücün hukukuyla, hukukun gücünü yok etmeye çalıştığını" belirterek, söz konusu krizin Ukrayna ve Avrupa'dan daha büyük olduğunu söyledi.
Bauer, Japonya'nın, 30 üyeli askeri ittifakın, "Avro-Atlantik bölgesi dışında en uzun süreli partneri" olduğuna dikkat çekerek, Tokyo hükümetinin ittifaka katkılarını "hayati" olarak niteledi.
General Yamazaki, görüşmede "Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği ayrılmaz" diyerek, ülkesi ile NATO'nun "güçlendirilmiş iş birliğinin dünya barışı ve istikrarı için vazgeçilmez" olduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- TKP stratejisini açıkladı
- Motorine dev zam!
- Bakan açıkladı: Kira artışına sınır geldi
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- AKP'den asgari ücret açıklaması