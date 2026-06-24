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Trump NATO zirvesi öncesi Erdoğan'ı övdü, 'müjdeyi' verdi: 'Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım'

Trump NATO zirvesi öncesi Erdoğan'ı övdü, 'müjdeyi' verdi: 'Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım'

24.06.2026 23:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trump NATO zirvesi öncesi Erdoğan'ı övdü, 'müjdeyi' verdi: 'Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım'

ABD Başkanı Trump, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmede "Saygın bir adam, saygın bir lider. Benim de dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan dolayı NATO Zirvesi'ne katılacağım. Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim" ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin konuştu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

"(Erdoğan) Harika bir iş çıkarıyor. Türkiye'yi seviyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider. Benim de dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan dolayı NATO Zirvesi'ne katılacağım. Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim.

İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler."

F-35 SORUSUNA YANIT: 'TÜRKİYE'Yİ MEMNUN EDECEK BİR ŞEYLER YAPACAĞIM'

Trump, F-35 ve jet motorlarıyla ilgili sorulan soruya "Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım" cevabını verdi.

Reuters, Trump yönetiminin, Kongre’deki itirazlara rağmen Türkiye’ye jet motoru satışında süreci ilerletmeye hazırlandığını yazmıştı.

JD VANCE: 'BÜYÜK ÖLÇÜDE KONGREYİ İLGİLENDİREN BİR MESELE'

Başkan Yardımcısı JD Vance'e bıraktı. JD Vance, son durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

"Pete (Hegseth) ve tüm ekip şu anda bu konuyu gözden geçiriyor. Çünkü Amerikan yasalarına uyulabilmesi için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan da bunu yapmamızı istedi. Bu sürecin tüm aşamalarını işletiyor ve gerekli şartların yerine getirildiğini doğruluyoruz.

Bu aslında büyük ölçüde Kongre'yi ilgilendiren bir mesele ve Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uygun hareket ettiğinin teyit edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili açıklamayı, hazır olduğumuzda yapacağız..."

"ERDOĞAN BİRAZ TARTIŞMALI BİR İSİM AMA BEN DE ÖYLEYİM"

Trump, JD Vance'in açıklamasından sonra "Erdoğan, biraz tartışmalı bir isim ama ben de öyleyim. Ancak onu tanıyorum. Bence o çok iyi bir insan. Bize çok yardımcı oldu" dedi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #ABD #türkiye #NATO #Trump

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