Nazi bayraklı maskeli adamlar sokakta gezerken görüntülendi
Yüzleri maskeli, siyah giysili ve gamalı haçlı bayraklar taşıyan bir grubun, ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentindeki Short North bölgesinde gerçekleştirdiği yürüyüş hem yerel hem de eyalet yetkililerinin tepkisini çekti.
Sosyal medyada dolaşan görüntülere göre, ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentinde Nazi sembolleri taşıyan bir grup maskeli kişi yürüyüş yaparken görüntülendi.
Videoda grubun gamalı haçlı bayrakları sallarken yoldan geçen bir kişiye ırkçı hakaretler yağdırdığı duyuluyor.
Kimliklerini kırmızı maskelerle gizleyen kişilerin, beyaz olmayan insanlara ve Yahudi topluluklarına yönelik saldırgan ve üstünlükçü inançları ifade ettikleri duyuldu.
?? EXPLICIT: Viewers shared video with us of a group of neo-nazis marching through downtown Columbus, yelling racial slurs. Tonight residents and community leaders are denouncing the hate. Video credit to Dwight Holland. @10TV pic.twitter.com/g13LH8CWj4— Carla Rogner (@CarlaRogner) November 17, 2024
Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, “Columbus toplumu nefret ve bağnazlığa karşı dimdik ayaktadır” açıklamasında bulundu.
Ohio Valisi Mike DeWine, eylemi şiddetle kınadı ve eyalette nefret, bağnazlık, antisemitizm ya da şiddet yaymanın yeri olmadığını ifade etti.
Columbus Polis Departmanı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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