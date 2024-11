Nazi bayraklı maskeli adamlar sokakta gezerken görüntülendi

Sosyal medyada dolaşan görüntülere göre, ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentinde Nazi sembolleri taşıyan bir grup maskeli kişi yürüyüş yaparken görüntülendi.

Videoda grubun gamalı haçlı bayrakları sallarken yoldan geçen bir kişiye ırkçı hakaretler yağdırdığı duyuluyor.

Kimliklerini kırmızı maskelerle gizleyen kişilerin, beyaz olmayan insanlara ve Yahudi topluluklarına yönelik saldırgan ve üstünlükçü inançları ifade ettikleri duyuldu.

?? EXPLICIT: Viewers shared video with us of a group of neo-nazis marching through downtown Columbus, yelling racial slurs. Tonight residents and community leaders are denouncing the hate. Video credit to Dwight Holland. @10TV pic.twitter.com/g13LH8CWj4