New York metro güvenlik planı şiddetli bir hafta sonundan sonra başlıyor

22 Şubat 2022 Salı, 11:17

New York'un metrolarda hem suç hem de evsizlikle mücadeleye yönelik son planı, polisin tatil hafta sonu boyunca trenlerde ve istasyonlarda yarım düzineden fazla saldırı kaydetmesinin ardından harekete geçiyor.

New York'un metrolarda hem suç hem de evsizlikle mücadeleye yönelik son planı, polisin tatil hafta sonu boyunca trenlerde ve istasyonlarda yarım düzineden fazla saldırı kaydetmesinin ardından Pazartesi günü harekete geçti.

Belediye Başkanı Eric Adams'ın cuma günü açıklanan planı, metrolara daha fazla polis, ruh sağlığı klinisyeni ve sosyal hizmet sosyal hizmet çalışanı bulundurmayı içeriyor. Adam'ın sözcüsü Fabien Levy pazartesi günü yaptığı açıklamada, "aşamalı" bir uygulamanın başladığını söyledi.

KELEPÇEYE DEĞİL YARDIMA İHTİYAÇ VAR

Plan, metroları sığınak olarak kullanan birçok kişinin kelepçeye değil, yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak polisin uyku, çöp atma, sigara içme, uyuşturucu kullanma veya sistemde takılma gibi problemleri engelleyeceğini söylüyor. Tüm yolcuların hatlarının sonunda trenlerden çıkarılması çağrısında bulunuyor.

Metropolitan Ulaşım Otoritesi sözcüsü Aaron Donovan pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yaşananlar normal olamaz" diyerek yeni stratejiye duyulan ihtiyacın altını çizerek, "New Yorkluların transit geçişini aksatacak insanlar, buna müsamaha gösterilmeyeceği mesajını almalı" dedi.

Ancak Levy, New Yorklulara “metrolarda izole edilmiş şiddet eylemlerini”, “belediye başkanının planının doğrudan ele aldığı evsizlere yardım etme sorunları” ile birleştirmemelerini tavsiye etti.

'ACIMASIZ VE İNSANLIK DIŞI'

Geçen ay göreve başlayan Demokrat ve eski bir transit polis memuru olan Adams, cuma günü yaptığı açıklamada, insanların metrolarda yaşamasına izin vermenin kendileri için "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu ve diğer binicilere ve transit işçilere haksızlık olduğunu söyledi.

Kamu güvenliğini artırmak için kampanya yürüten eski bir New York polis şefi olan Adams, “Bu büyüyen soruna göz yumma günleri sona erdi” dedi.

Ancak Kâr Amacı Gütmeyen Evsizler için Koalisyon'un genel müdür yardımcısı Shelly Nortz, “evsizliği ve akıl hastalığını suç saymaya” karşı uyarıda bulundu ve şehrin geçmişte başarısız olan polislik stratejilerine geri döndüğünü öne sürdü.

Son yıllarda, şehir, metrolardaki suçla ilgili endişelere yanıt vermekle, oradaki ağır polislik hakkında şikayetler arasında gidip geldi. Son belediye başkanı Demokrat Bill de Blasio, zaman zaman sisteme daha fazla polis yerleştirdi.

Ancak haftalar içinde, bir kadın bir trenin önüne itildi ve Times Meydanı'nın altında öldürüldü, bir adam aşağı Manhattan'daki büyük bir merkezde raylara itildi ve yaralandı ve belediye başkanı bile kendini tamamen güvende hissetmediğini söyledi.

New York Polis Departmanına göre Adams ve Vali Kathy Hochul cuma günü yeni güvenlik planını açıkladığından beri, altı kişi metro istasyonlarında veya trenlerde bıçaklandı veya yaralandı.