New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi
New York'ta tatil dönemi ve soğuk havalar yaklaşırken vakaların artmamasını sağlamak adına özel sektör çalışanları için 27 Aralık'tan itibaren aşı zorunlu tutulacak.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu.
Sputnik'in haberine göre; MSNBC'de açıklamalar yapan de Blasio uygulamanın 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.
.@NYCMayor discusses new Covid expansions in the city pic.twitter.com/aKsUjkStNP— Morning Joe (@Morning_Joe) December 6, 2021
New York'un Covid-19'la mücadelede küresel bir lider olduğunu, aşı ve teşviklerle virüsün yenmeni mümkün olduğunu herkese gösterdiklerinin altını çizen de Blasio şimdi de bu çabaları bir adım ileriye götürüp özel sektörü de kapsam dahiline alacaklarını yazdı.
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