New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:52

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre; MSNBC'de açıklamalar yapan de Blasio uygulamanın 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

.@NYCMayor discusses new Covid expansions in the city pic.twitter.com/aKsUjkStNP — Morning Joe (@Morning_Joe) December 6, 2021

New York'un Covid-19'la mücadelede küresel bir lider olduğunu, aşı ve teşviklerle virüsün yenmeni mümkün olduğunu herkese gösterdiklerinin altını çizen de Blasio şimdi de bu çabaları bir adım ileriye götürüp özel sektörü de kapsam dahiline alacaklarını yazdı.