New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre; MSNBC'de açıklamalar yapan de Blasio uygulamanın 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

.@NYCMayor discusses new Covid expansions in the city pic.twitter.com/aKsUjkStNP