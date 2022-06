New York'ta yasama meclisi yarı otomatik silah edinme ve sahip olma yaşını yükselten yasa tasarısını kabul etti

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:11

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul ve eyalet meclisi liderleri, 10 kanun teklifi içeren paketin meclise Salı günü sunulduğunu duyurmuşlardı.

Hochul, yasa paketinin meclisten geçişi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu kapsamlı paket yasadaki boşlukları kapatacak, silaha kolay erişime engel olmak için ihtiyaç duyduğu araçları kolluk güçlerine sağlayacak ve 18 yaşındakilere tehlikeli silah satışını durduracak" dedi.

Hochul'un yakında yasa tasarılarını imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.

Associated Press, yeni yasanın, silah kısıtlamalarının "yasalara uyan ateşli silah sahiplerini sıkıntıya sokacağını ve silah edinmekte kararlı kişilerce kolaylıkla atlatılabileceğini" savunan birçok Cumhuriyetçi tarafından muhalefetle karşılandığını bildirdi.

Cumhuriyetçi Parti New York eyaleti senatörü Alexis Weik, 18 yaşında birinin hala başka bir eyalete giderek yarı otomatik tüfek alabileceğini söyledi. Weik'in bu sözlerine Demokrat Parti senatörü Kevin Thomas "Federal silah kontrolünü mü savunuyorsunuz? Çünkü ihtiyacımız olan bu" diyerek cevap verdi.

Ancak New York Times'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü silah kontrolü konusunda harekete geçilmesi çağrısı yaptığı konuşmayla ilgili haberde belirtildiği üzere; saldırı silahlarının yasaklanması, geçmiş sorgulaması uygulamasına geçilmesi gibi önlemlerin, "(Demokratların) karşılarında tarihsel olarak hep sert Cumhuriyetçi muhalefeti buldukları" Kongre'den geçmesi pek olası görülmediği için federal bir yasa olasılığı da belirsizliğini koruyor.

Nispeten sert silah kontrollerinin bulunduğu New York eyaletinde tabanca sahibi olmak için minimum yaş sınırı halen 21'de bulunuyor. Öte yandan, New York kenti her türlü ateşli silaha sahip olunmasını, taşınmasını ve satın alınmasını izne tabi tutuyor ve 21 yaş altındakilerin başvurularını çoğunlukla yasaklıyor.

Buna karşın silahlı şiddet New Yorkluların günlük yaşamlarını rahatsız etmeye devam ediyor. Nisan ayında New York kenti metrosunda silahlı bir saldırgan ayakta yolculuk yapan 10 kişiyi vururken, Mayıs ayında New York eyaletinin Buffalo kentinde meydana gelen bir başka olayda 18 yaşında bir erkek 10 kişiyi vurarak öldürdü, üç kişiyi de yaraladı.