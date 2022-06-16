Nijerya ordusu açıkladı: 204 terörist teslim oldu

16 Haziran 2022 Perşembe, 14:54

Nijerya Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda, eyaletin Bama bölgesinde 204 teröristin orduya teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin profillerinin çıkarılması ve topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirilecekleri ifade edildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.