Nijerya'da kabile ve çobanlar arasında çatışma: 40 ölü

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:15

Nijerya'nın Güney Taraba Senatörü Emmanuel Bwacha, yaptığı açıklamada, Tarti köyünde Kutep kabilesi üyeleri ile çobanlar arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Emmanuel Bwacha, bir grup motosikletli kişinin düzenlediği saldırılarda aralarında askerlerin de bulunduğu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bwacha, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını aktararak, çok sayıda evin de kundaklandığını söyledi.

Bwacha ayrıca, hükümete, ilgili kurumları saldırının kurbanlarına yardım malzemeleri sağlamaya yönlendirmesi için çağrıda bulundu.

Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, eyaletteki şiddet olaylarında 6 asker ve 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de kaybolduğunu söylemişti.