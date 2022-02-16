NOAA raporu: ABD kıyıları 2050 yılına kadar 'derin' deniz seviyesinde artış yaşayacak

16 Şubat 2022 Çarşamba, 11:10

ABD'deki kıyı şeritlerinin, deniz seviyelerinin önemli oranlarda artması ve kıyı topluluklarını riske atması nedeniyle önümüzdeki on yıllarda büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

NOAA yöneticisi Rick Spinrad, yeni verilerin "küresel bir uyandırma çağrısı" ve aynı zamanda Amerikalılara kıyı topluluklarını devam eden ısınmanın etkilerine karşı güçlendirmeleri için bir uyarı olduğunu söyledi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)'nin güncellenmiş Deniz Seviyesi Yükselişi Teknik Raporu'na göre, bilim insanları şimdi ABD'yi çevreleyen deniz seviyelerinin 2050 yılına kadar 10 ila 12 inç daha artacağını tahmin ediyor. NOAA'nin, önümüzdeki 100 yıl ve sonrasında projeksiyonlar yapmak için uydu gözlemlerini kullanan güncellenmiş Deniz Seviyesi Yükselişi Teknik Raporuna göre, bir asırlık deniz seviyesi yükselişi 30 yıldan daha az.

Yükselen deniz seviyeleri; fırtına dalgalanmalarını, yüksek gelgitleri, kıyı erozyonunu ve sulak alan kaybını yoğunlaştırır. Salı günü yayınlanan rapora göre, herhangi bir artış, şiddetli yağış veya fırtına yokluğunda bile kıyı taşkınlarında "derin bir artış" yaratacaktır.

Raporda, "Günümüzün yaygın rüzgar olayları ve mevsimsel yüksek gelgitler bile düzenli olarak sel basmasına neden oluyor. Önümüzdeki birkaç on yılda bunu daha da büyük ölçüde yapacak, evleri ve iş yerlerini etkileyecek, yağmur suyu ve atık su sistemlerini aşırı yükleyecek, kıyıdaki yeraltı suyu akiferlerine tuzlu su sızacak, ve kıyı sulak alanlarını ve nehir ağzı ekosistemlerini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.

'DOMİNO ETKİSİNE SEBEP OLABİLİR'

Ek olarak, deniz seviyesinin yükselmesi, yüksek gelgit olaylarının daha şiddetli hale gelmesine neden olduğundan, daha önce yüksek gelgit taşkınlarından etkilenmeyen kıyı bölgeleri artık etkilenmeye başlayabilir. Rapora göre, bu bir domino etkisine neden olabilir, sel sularını birleşik fırtına ve atık su sistemleri gibi daha önce etkilenmeyen altyapıya getirerek fırtına temizliğinin maliyetini ve karmaşıklığını daha da kötüleştirebilir.

NOAA Ulusal Okyanus Servisi Direktörü Nicole LeBoeuf yaptığı açıklamada, 2050 yılına kadar, bugünün hava durumu, deniz seviyesi ve altyapı standartlarına göre tipik olarak yıkıcı ve zarar verici olan ılımlı selin, bugün olduğundan 10 kat daha sık gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, her 2-5 yılda bir tek bir etkinlikten, bazı yerlerde her yıl birden çok etkinliğe geçiş anlamına geliyor.