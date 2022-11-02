Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'den Avrupa'da 'enerji milliyetçiliği' uyarısı
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, enerji krizinin Avrupa'da daha fazla 'enerji milliyetçiliğine' yol açabileceği uyarısında bulundu.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç haber ajansı NTB'ye yaptığı açıklamada, "Sıradan insanları, sanayiyi, iş yerlerini ve ekonomiyi etkileyen yüksek elektrik ve gaz fiyatları ile şu anda içinde bulunduğumuz kritik durumda hepimizin ulusal koşullarla ve elektrik arzımızı nasıl sağladığımızla daha fazla ilgilenme tehlikesi var" dedi.
Enerji krizinin her ülkenin kendi ihtiyaçlarına öncelik vermesine yol açabileceğini belirten Norveç Başbakanı Store, bazı Avrupa ülkelerinin geride kalmasını önlemek için ülkeler arasındaki iş birliğinin şart olduğunu söyledi.
Store, Norveç'in komşu ülkelerle enerji paylaşımına devam edeceğini belirterek, "Her ülkenin kendi kapalı sistemi olsaydı, kıtlık zamanlarını karşılayabilmek için muazzam rezervler oluşturmamız gerekirdi. Şimdi bunu iyi bir şekilde dengelemeyi başardık ve bu iş birliğine dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Gaz fiyatının Ukrayna'daki savaştan önceki seviyeye gelmesine değinen Store, "Avrupa Birliği'nde (AB) iş birliğinin ne kadar ilerlediğini anlamaya değer. AB liderleri fiyatları düşürmeyi başardılar ve piyasayı sakinleştiren bir dizi ortak önlem aldılar" diye konuştu.
Norveç, kriz zamanlarında yeterli elektriğe sahip olabilmek için Avrupa'ya elektrik ihracatını kesme planı dahilinde oluşturmak istediği "yönetim mekanizması" nedeniyle İskandinav komşuları ve AB tarafından eleştirilmişti.
Store ise bu konuda herhangi bir eleştiri almadığını kaydetti.
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