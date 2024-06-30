'Onur Ayı' kutlamalarında toplu eşcinsel düğün: Yüzden fazla çift evlendi

Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:44

Güncelleme: 30.06.2024 - 13:46

Meksika'nın başkenti Mexico City'de, yüzden fazla eşcinsel çift "Onur Ayı" kutlamaları kapsamında bir törenle evlendi.

147 çift, kutlamalar kapsamında bir buluşmada birbirlerine olan bağlılıklarını ifade etti.

Tören, Mexico City Eşcinsel Korosu'nun konseriyle başladı, ardından yeminlerin edildiği ve evliliğin resmileştirildiği sivil bir tören düzenlendi.

Çiftlerden biri olan Ricardo Mercado, "Kendime bugünün sadece normal bir gün olduğunu söyledim. Ama gerginliği ve duyguyu hissediyorum, özellikle de bu güzel duyguyu, buradaki tüm topluluk birleşmişken, güzel bir enerji hissediyorsunuz" dedi.

More than 140 same-sex couples marry as part of Mexico City's pride-month celebrations pic.twitter.com/MVbByPiBzx — Reuters (@Reuters) June 29, 2024

Meksika'nın başkenti Mexico City, eşcinsel evlilikler konusunda küresel öncü oldu. Başkent, 2009 yılında bu tür birliktelikleri yasallaştırmıştı.

Toplu eşcinsel düğünleri, kentte "Onur Ayı" boyunca her yıl düzenlenen törenlerin bir parçası. 2023 yılında Mexico City'de yüzlerce eşcinsel çift ve transseksüel, düğünlerini ve cinsiyetlerini değiştirmek için idari süreçlerin tamamlanmasını kutladı.

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, o yıl yaklaşık 120 çiftin "El ele, gururla yürüyoruz" sloganı altında evlenmek için gereken şartları yerine getirdiği belirtildi.

2022 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen tören iki yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Gökkuşağı kreması ile süslenmiş büyük bir düğün pastası paylaşıldı.