'Onur Ayı' kutlamalarında toplu eşcinsel düğün: Yüzden fazla çift evlendi

Meksika'nın başkenti Mexico City'de, yüzden fazla eşcinsel çift "Onur Ayı" kutlamaları kapsamında bir törenle evlendi.

147 çift, kutlamalar kapsamında bir buluşmada birbirlerine olan bağlılıklarını ifade etti.

Tören, Mexico City Eşcinsel Korosu'nun konseriyle başladı, ardından yeminlerin edildiği ve evliliğin resmileştirildiği sivil bir tören düzenlendi.

Çiftlerden biri olan Ricardo Mercado, "Kendime bugünün sadece normal bir gün olduğunu söyledim. Ama gerginliği ve duyguyu hissediyorum, özellikle de bu güzel duyguyu, buradaki tüm topluluk birleşmişken, güzel bir enerji hissediyorsunuz" dedi.

