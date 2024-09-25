Otobüs nehre devrildi: 28 ölü

Etiyopya'da yolcu otobüsünün nehre devrilmesi sonucu 28 kişi öldü.

Otobüs nehre devrildi: 28 ölü
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 21:20

Etiyopya'nın güneyinde yolcu otobüsü nehre devrildi. Kazada 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Wolaita Sodo şehrinden Dauro bölgesine giden otobüsün yoldan çıkarak nehre düştüğünü bildirdi.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 28 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.


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