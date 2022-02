Papaz yanlış kelime kullandı: Vaftizler geçersiz sayıldı

15 Şubat 2022 Salı, 18:36

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bir Katolik rahibin, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca geçersiz vaftizler yaptığı tespit edildi.

İSTİFA ETTİ

Kilise soruşturmasıyla ortaya çıkan durum sonrası rahip, istifa etti. Binlerce vaftiz gerçekleştiren Peder Andres Arango'nun, “Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyoruz” dediği ancak “vaftiz ediyoruz” yerine “vaftiz ediyorum” demesi gerektiği belirtildi.

Arango, piskoposluğun sitesinde yaptığı açıklamada, “Bir rahip olarak yanlış bir formül kullanarak rahipliğim boyunca geçersiz vaftizler yaptığımı öğrenmek beni üzüyor. Yaptığım hatanın cemaatinizdeki ve başka yerlerdeki sayısız insanı nasıl etkilediğini görmekten çok pişmanım.” ifadesine yer verdi.

YENİDEN VAFTİZ EDİLECEKLER

Kilise cemaatine açıklamada bulunan Phoenix Piskoposluğundan Piskopos Thomas Olmsted ise “Biz ifadesini kullanmanın sorunu şu; bir kişiyi vaftiz eden topluluk değil, Mesih'tir ve tüm ayinlere başkanlık eden yalnızca odur, dolayısıyla vaftiz eden de Mesih İsa'dır” ifadesini kullandı.

Olmsted, Vatikan'ın İnanç Doktrini Cemaati'nin (Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith) 2020'de “biz” ifadesiyle gerçekleştirilen vaftizlerin geçersiz olduğunu ve bu kişilerin yeniden vaftiz edilmesi gerektiğini doğruladığını söyledi.

Vaftizinin geçersiz olduğuna inananlar için bir web sitesi kuran piskoposluğun sözcüsü Katie Burke de, bazı vaftiz tekrarlarının şimdiden gerçekleştiğini belirtti.

Piskoposluğun web sayfasına göre, vaftiz ayinlerin ilki olduğu için bu hata, bazı kişilerin diğer ayinleri tekrarlaması gerekeceği anlamına geliyor.

MESLEĞİNE DEVAM EDECEK

Kariyerine 1995'te Brezilya'da başlayan rahip Arango, mesleğine devam edecek ve zamanını vaftizi geçersiz sayılanlara yardım etmeye adayacak.