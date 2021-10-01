'Parayı Al ve Kaç': Kunsten Müzesi, sergi için iki boş tuval teslim eden ressamdan 83 bin doları geri istedi

01 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Reuters

Danimarka'nın Aalborg kentindeki Kunsten Modern Sanat Müzesi, kağıt para kullanarak eski eserlerini yeniden yorumlaması için Danimarkalı ressam Jens Haaning'e 534 bin kron (83 bin dolar) ödedi.

Müze, Haaning'den, Danimarka ve Avusturya'da yıllık ücreti tasvir eden iki eserini kağıt parayla yeniden üretmesini istedi.

Haaning ise "Parayı Al ve Kaç" adını verdiği iki boş tuvali müzeye teslim etti.

BBC'ye konuşan müze direktörü Lasse Andersson, "Yapılan, müzenin küratörlerini ayağa kaldırdı. Beni de biraz ayağa kaldırdı doğrusu ama aynı zamanda güldüm de. Çünkü çok nükteli" dedi.

Andersson, sergi sona erince paranın geri ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu para müzenin ve sözleşmeye göre 16 Ocak'ta iade edilmesi gerekiyor" dedi.

'PARAYI İADE ETMEYECEĞİM'

56 yaşındaki ressam Haaning ise parayı iade etmeyeceğini söyledi.

"Eser, benim onların parasını almamla ilgili" diyen Hanning, "Çalışma koşulları benim gibi sefil olan diğer insanları da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum" ifadesini kullandı.

Haaning, eski eserlerini yeniden üretmesi halinde 25 bin kron (3 bin 900 dolar) zarar etmiş olacağını söyledi.

Müze direktörü Andersson ise müzenin Haaning'e adil ödeme yapmadığı iddiasını yalanladı.

Ressamların sergilenen eserleri için yapılan ödemenin artırılması yönünde Danimarkalı ressamlar derneği ile yeni bir anlaşma imzaladıklarını belirten Andersson, "Jens'in anlaşmayı bozduğu kanısındayım" dedi.