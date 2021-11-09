Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te kendini ateşe veren Saint-Louis Hastanesi personeli ile kendisini kurtarmaya çalışan kişi yoğun bakıma alındı.
Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 47 yaşındaki personel, hastanenin bir odasında üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdi. Bir başka hastane çalışanı da bu kişiyi kurtarmaya çalışırken sol elinden ve bacağından yaralandı.
Her iki kişi de hastanede yoğun bakıma alındı. Olay nedeniyle söz konu hastanenin odasında maddi hasar oluştu.
Kendini ateşe veren hastane personelinin derin psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi.
Paris Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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