Paris’te maske takmayı reddeden saldırgan polis tarafından vuruldu

Tren istasyonundaki güvenlik görevlilerinin maske takması yönünde uyarılarda bulunduğu bir kişi elindeki bıçak ile karşı çıkınca yetkililer tarafından vuruldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 14:31
Paris’te maske takmayı reddeden saldırgan polis tarafından vuruldu
Abone Ol google-news

Paris’teki Saint-Lazare tren istasyonunda maske takmayı reddeden bir kişi "Allahu Ekber" diye bağırarak saldırıya geçince polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Tren istasyonu çalışanlarının maske takması yönünde uyarılarda bulunduğu saldırganın uyarıları dinlemeyerek IŞİD sloganları attığı ve üzerinde bulunan bıçak ile de görevlilerin üzerine yürüdüğü öğrenildi.

Demir yolu şirketinin yaptığı açıklamada saldırı sırasında istasyonda bulunan iki polis memurunun beylik tabancaları ile saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Fransız yetkililer olay hakkında soruşturma açıldığını söylerken hastaneye kaldırılan saldırganın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler