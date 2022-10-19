Polonya, Güney Kore'den ÇNRA sistemi tedarik etti

Polonya, Güney Kore'den K239 Chunmoo Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA) satın aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:01
Polonya, Güney Kore'den ÇNRA sistemi tedarik etti
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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin, Güney Kore'den 288 adet K239 Chunmoo ÇNRA sistemi satın aldığını duyurdu.

Mariusz Blaszczak, tedarike ilişkin iki ülke arasında sözleşme imzalandığını belirtti.

Sözleşme kapsamında ilk 18 adet K239 Chunmoo ÇNRA sistemi gelecek yıl Polonya'ya teslim edilecek.

Polonya'nın, Ukrayna-Rusya savaşından sonra savunma bütçesini artırdığı biliniyor.


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