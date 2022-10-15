Polonya'dan nükleer saldırı karşıtı tedbir: Anti-radyasyon hapları dağıtacak
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması senaryosunu göz önünde bulundurarak, halka anti-radyasyon hapları dağıtmaya başlıyor.
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'da olası bir taktik nükleer silah kullanmasına karşın harekete geçti.
Yetkililer, nükleer bir saldırı senaryosunu hesaba katarak, halka yönelik "potasyum iyodür tabletleri" tedariki için dağıtım merkezleri kurmaya başladı.
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Blazej Pobozy, hükümetin bu girişiminin kanunlara uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.
Blazej Pobozy, "Amacımız, şu anda mevcut olmayan bir radyasyon tehdidinin olası oluşumuna ilişkin yasal hükümlere uygun olarak rutin, standart bir prosedürdür" dedi .
Pobozy, her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini savunarak, "Bugün imkansız görünenler de dahil olmak üzere tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıyız" dedi.
"SIĞINAKLAR KÖTÜ BİR HALDE"
Bir diğer İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik de, Polonyalı itfaiyecilerin güvenlik önlemleri dahilinde ülke genelinde bombardımandan korunma sığınaklarının durumunun kontrol edildiğini söyledi.
Wasik, itfaiyecilerin "sığınakların kullanıma uygun ve yeterli donanıma sahip olup olmadığını kontrol ettiğini" söyledi.
Wasik, "Şimdiye kadar Varşova'daki sığınakların gözden geçirilmesi, onların kötü bir durumda olduklarını ortaya çıkardı, bunları düzelteceğiz" dedi.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi