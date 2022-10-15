Polonya'dan nükleer saldırı karşıtı tedbir: Anti-radyasyon hapları dağıtacak

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:40

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'da olası bir taktik nükleer silah kullanmasına karşın harekete geçti.

Yetkililer, nükleer bir saldırı senaryosunu hesaba katarak, halka yönelik "potasyum iyodür tabletleri" tedariki için dağıtım merkezleri kurmaya başladı.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Blazej Pobozy, hükümetin bu girişiminin kanunlara uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Blazej Pobozy, "Amacımız, şu anda mevcut olmayan bir radyasyon tehdidinin olası oluşumuna ilişkin yasal hükümlere uygun olarak rutin, standart bir prosedürdür" dedi .

Pobozy, her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini savunarak, "Bugün imkansız görünenler de dahil olmak üzere tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıyız" dedi.

"SIĞINAKLAR KÖTÜ BİR HALDE"

Bir diğer İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik de, Polonyalı itfaiyecilerin güvenlik önlemleri dahilinde ülke genelinde bombardımandan korunma sığınaklarının durumunun kontrol edildiğini söyledi.

Wasik, itfaiyecilerin "sığınakların kullanıma uygun ve yeterli donanıma sahip olup olmadığını kontrol ettiğini" söyledi.

Wasik, "Şimdiye kadar Varşova'daki sığınakların gözden geçirilmesi, onların kötü bir durumda olduklarını ortaya çıkardı, bunları düzelteceğiz" dedi.