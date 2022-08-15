Putin'den dost ve müttefik ülkelere mesaj: En modern silahları sunmaya hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü ilişkilere değer verdiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova bölgesinde 21 Ağustos'a kadar sürecek "Armiya" isimli 8. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun açılışında konuştu.
Vladimir Putin, Rusya'nın, askeri-teknik iş birliğinin geniş ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin, şimdi daha fazla ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya düzeninde daha da önemli hale geldiğini söyledi.
Putin, Rusya'nın çok sayıda müttefike sahip olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ülkemizin farklı kıtalarda çok sayıda müttefike, ortağa ve benzer düşünceyi benimseyen insanlara sahip olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunlar, sözde hegemonyanın önünde eğilmeyen devletlerdir" dedi.
Putin, öz konusu ülkelerin bağımsız bir yol izleyebildiklerini dile getirerek, "Egemen, bağımsız bir kalkınma yolu seçiyorlar. Küresel ve bölgesel güvenlik konularını uluslararası hukuk, karşılıklı sorumluluk ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate alarak toplu bir şekilde çözmek istiyorlar. Böylece çok kutuplu bir dünyanın korunmasına katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.
Putin ayrıca, Rusya'nın özellikle Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olduğunu kaydederek, "Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü, dostane ve gerçekten güvene dayalı ilişkilere içtenlikle değer veriyoruz. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza, küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulara, askeri havacılıktan insansız hava araçlarına kadar en modern silahları sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
- Ağaca çarpan otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'