Reuters: BM insan hakları ofisi, Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlara sahip

11 Mart 2022 Cuma, 14:58

Reuters'ın aktardığına göre, BM insan hakları ofisi cuma günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın nüfuslu bölgelerinde misket bombası kullandığına dair birkaç vaka hakkında "güvenilir raporlar" aldığını ve bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanımının savaş suçu teşkil edebileceğini de sözlerine ekledi.



Sözcü Liz Throssell Cenevre merkezli gazetecilere verdiği demeçte, "Geniş alan etkileri nedeniyle, misket bombalarının nüfuslu bölgelerde kullanılması, düşmanlıkların yürütülmesini düzenleyen uluslararası insancıl hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz" dedi.



'SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDİYOR'

Throssell, saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatarak, "Rus makamlarına, sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırıların yanı sıra kasaba ve köylerde sözde alan bombardımanı ve diğer ayrım gözetmeyen saldırı biçimlerinin uluslararası hukuka göre yasak olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Facebook politikasında, bazı kullanıcıların Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin verecek olası bir değişiklik hakkında soru yöneltilen Throssell, bunu "ilgili" olarak nitelendirdi ve ofisinin bunu şirketle paylaşacağını söyledi.