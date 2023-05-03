Rus blogger, yayın sırasında bir kız öğrenciyi çekiçle döverek öldürdü

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:56

Telegram kanalı Mash on the Moika, St Petersburglu 16 yaşındaki bir blog yazarının, 13 yaşındaki bir kız arkadaşını video yayını sırasında çekiçle öldürmesi sonucunda bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığını yazdı.

Kanala göre, katillerin, kızı "alışılmadık bir yerde röportaj vermeye" davet etttikleri, Pargolovo yakınlarındaki ormanda bir gün önce mezarını kazdıkları ve kızı kişisel eşyalarıyla birlikte gömdükleri kaydedildi.

Kızın, 1 Mayıs'ta arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirtilirken, katilin de bugün gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, 16 yaşındaki blog yazarının suç ortağının olayı videoya aldığı öğrenildi.

Kanal, yayın sırasında hiçbir şeyden şüphelenmemesi için kıza dikkat dağıtıcı konularda sorular sorulduğunu ve belli bir noktada bloggerın ona arkadan yaklaşarak çekiçle en az 10 kere vurduğunu yazdı.

Blogger, olaydan sonra yaptığı yayında suçunu itiraf ederek, intihar edeceğini açıkladı. Ancak blogger, başarısız intihar girişiminin ardından polisler tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı.