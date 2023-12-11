Rus diplomat açıkladı: Savaş ne zaman bitecek?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Rusya-Ukrayna savaşının Batı ile yapılacak görüşmelerle sona ereceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Ukrayna'daki savaşın Batı ile yapılacak görüşmelerle sona ereceğini söyledi.
"Müzakereler kesinlikle gerçekleşecek; tüm çatışmalar mutlaka görüşmelerle sona erecek. Açıkçası, müzakereler kuklalarla olmayacak" diyen Miroshnik, şunları kaydetti:
"Batı şu ana kadar anlaşmaya varma arzusu göstermiyor. Şu ana kadar müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını söylemediler."
Ukrayna açısından müzakerelere başlama koşullarını dile getiren Miroshnik, şunları sıraladı:
"Sponsorlar tükendiğinde, siyasi hırslar yatıştığında, Ukraynalılar şu anda Kiev rejiminin gerçek Ukrayna yönetimi olmadığını eninde sonunda anladığında oluşacaktır."
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