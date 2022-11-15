Rus güçleri, Ukrayna'yı füzelerle vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'da geniş çaplı füze saldırısı başlatarak, başkent Kiev dahil olmak üzere birçok noktayı vurdu.
Ukrayna'da başkent Kiev olmak üzere Kryvyi Rih, Rivne, Jitomir, Harkov, Poltova, Çerkassi ve Lviv'deki bazı bölgelerin Rus güçleri tarafından hedef alındığı bildirildi.
Rus güçleri tarafından Ukrayna'ya atılan füzelerin bir kısmının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.
Massive terrorists attack on critical infrastructure objects throughout Ukraine. Power outages in most regions.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) November 15, 2022
Kyiv
Kharkiv
Lviv
Rivne
Khmelnytskyi
Kremenchuk
Zhytomyr ?? pic.twitter.com/84grrUzVTI
Füzelerin, sivil yerleşim yerlerine isabet ettiği bildirilirken, Kiev'de bir binada yangın çıktı.
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