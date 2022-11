Rus güçleri, Ukrayna'yı füzelerle vurdu

Ukrayna'da başkent Kiev olmak üzere Kryvyi Rih, Rivne, Jitomir, Harkov, Poltova, Çerkassi ve Lviv'deki bazı bölgelerin Rus güçleri tarafından hedef alındığı bildirildi.

Rus güçleri tarafından Ukrayna'ya atılan füzelerin bir kısmının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Massive terrorists attack on critical infrastructure objects throughout Ukraine. Power outages in most regions.

Kyiv

Kharkiv

Lviv

Rivne

Khmelnytskyi

Kremenchuk

