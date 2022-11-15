Rus güçleri, Ukrayna'yı füzelerle vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'da geniş çaplı füze saldırısı başlatarak, başkent Kiev dahil olmak üzere birçok noktayı vurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 18:06
Rus güçleri, Ukrayna'yı füzelerle vurdu
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Ukrayna'da başkent Kiev olmak üzere Kryvyi Rih, Rivne, Jitomir, Harkov, Poltova, Çerkassi ve Lviv'deki bazı bölgelerin Rus güçleri tarafından hedef alındığı bildirildi.

Rus güçleri tarafından Ukrayna'ya atılan füzelerin bir kısmının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Füzelerin, sivil yerleşim yerlerine isabet ettiği bildirilirken, Kiev'de bir binada yangın çıktı.


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