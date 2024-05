Rus Karadeniz Filosu'na saldırı: 'Mayın avlama gemisi imha edildi'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosuna ait Project 266-M tipi Kovrovets mayın avlama gemisinin imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Dün gece Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rus Karadeniz Filosuna ait Project 266-M Kovrovets mayın tarama gemisini imha etti” denildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da “Rus Karadeniz Filosu için kötü bir gün daha. Ukraynalı savunmacılar bir gecede Rus mayın tarama gemisi Project 266M 'Kovrovets'i imha etti. Harika iş çıkardınız, savaşçılar!” açıklamasında bulundu.

Another bad day for the russian Black Sea Fleet.



Overnight, Ukrainian defenders destroyed a russian minesweeper Project 266M "Kovrovets".

Great job, warriors! pic.twitter.com/ol4reKtuN6