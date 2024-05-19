Rus Karadeniz Filosu'na saldırı: 'Mayın avlama gemisi imha edildi'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosuna ait 913 borda numaralı bir mayın avlama gemisinin Ukrayna tarafından imha edildiğini duyurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:37
Rus Karadeniz Filosu'na saldırı: 'Mayın avlama gemisi imha edildi'
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosuna ait Project 266-M tipi Kovrovets mayın avlama gemisinin imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Dün gece Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rus Karadeniz Filosuna ait Project 266-M Kovrovets mayın tarama gemisini imha etti” denildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da “Rus Karadeniz Filosu için kötü bir gün daha. Ukraynalı savunmacılar bir gecede Rus mayın tarama gemisi Project 266M 'Kovrovets'i imha etti. Harika iş çıkardınız, savaşçılar!” açıklamasında bulundu.

 

Rus Karadeniz Filosuna bağlı Kovrovets mayın avlama gemisinin, donanmaya 1974 yılında katıldığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi (StratCom) geçtiğimiz günlerde, savaşın başlangıcından bu yana Rus Karadeniz Filosu'na ait 24 gemi ve bir denizaltı dahil olmak üzere savaş gemilerinin yüzde 33'ünün devre dışı bırakıldığını bildirdi.



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