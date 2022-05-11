Rus yanlısı sözde yönetim: Herson, Rusya'ya bağlanacak

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:03

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rus işgali altında olan bölgelerde yer alan sivil ve askeri yönetimlerden Rusya'ya bağlanma çağrıları geldi.

Rusya tarafından Herson bölgesine atanan sözde yerel yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Herson'u Rusya'ya dahil etme talebiyle Putin'e başvuracaklarını söyledi.

'HERSON'U, RUSYA'YA DAHİL EDECEĞİZ'

Kirill Stremousov, "Herson bir Rus şehridir. Herson topraklarında bir özerk cumhuriyet oluşturulmayacak ve referandum yapılmayacak. Herson'un, Rusya Federasyonu'na dahil edilmesi için Başkan Putin ile görüşeceğiz" dedi.

Stremousov, yıl sonuna kadar Herson'un tamamen Rus mevzuatına geçeceğini de sözlerine ekledi.

RUBLE KULLANMAYI PLANLADIKLARINI DA BİLDİRMİŞLERDİ

Herson'daki Rusya yanlısı sözde yönetim, geçtiğimiz günlerde şehirde Rus rublesinin kullanılacağı bir bölge kurulacağını, 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanmayı planladıklarını bildirmişti.

Rus kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve Zaporijya kentlerini işgal ederek ele geçirmişti. Rusya, Herson ve Zaporijya'da sivil-asker yönetimler kuruldu. Böylece Ukrayna'nın, Azak Denizi ile bağlantısını kesti ve ayrılıkçı grupların kısmen elinde bulundurduğu Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle karadan ve denizden birleştirdi.