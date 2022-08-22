Rusya Federal Güvenlik Servisi, Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntülerini paylaştı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova yakınlarında seyir halindeyken infilak eden Rus gazeteci Daria Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının kamera kayıtlarını paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde yer alan siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı, gazeteci Daria Dugina'nın kullandığı araç 20 Ağustos'ta Moskova yakınlarındaki bir otoyolda seyir halindeyken infilak etmişti. Dugina, infilak eden aracın içinde feci şekilde can vermişti.
Rus basınından elde edilen bilgilere göre görgü tanıkları, aracın baba Alexandr Dugin'e ait olduğunu, normal şartlar altında araçta onun da olması gerektiğini, ancak son anda başka bir araçla seyahat etmeye karar vererek aracını kızına bıraktığını bildirdi.
KAMERA KAYITLARINI PAYLAŞTILAR
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı son açıklamada, suikastın ardında Ukrayna gizli servisinin olduğunu duyurdu ve suikastı gerçekleştiren Natalya Vovk adlı Ukrayna vatandaşının kamera görüntülerini paylaştı.
İşte, o görüntüler:
FSB, cinayetin detaylarının ortaya çıkarıldığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Suçun, Ukrayna gizli servisleri tarafından hazırlanıp işlendiği tespit edilmiştir. Plan, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından icra edildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplama amacıyla Dugina'nın yaşadığı apartmanda bir daire kiraladı. Suikastın ardından da kızıyla birlikte [Rusya'nın sınır bölgesi] Pskov üzerinden Estonya'ya kaçtı. Vovk, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandı."
ASKERİ KİMLİK KARTI
Rus basın kaynakları, suikastçı Natalya Vovk'a ait olduğunu iddia ettiği bir de askeri kimlik kartı paylaştı:
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