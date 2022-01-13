Rusya şartını söyleyerek uyardı: Harekete geçeriz

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:28

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Alexander Lukashevich, Rusya'nın güvenlik taleplerine Batı ülkelerinden "yapıcı bir yanıt" almaması halinde, ulusal güvenliğini savunmak için harekete geçeceğini açıkladı.

Rusya'nın AGİT misyonunun Twitter'da yaptığı açıklamaya göre Lukashevich, "Makul bir süre içinde tekliflerimize yapıcı bir yanıt alamazsak ve (Rusya)'ya yönelik saldırgan davranışlar devam ederse, stratejik dengeyi sağlamak ve ulusal güvenliğimize yönelik kabul edilemez tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almamız gerekecek" dedi.

RUSYA, ABD VE NATO

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus RTVI kanalına verdiği röportajda, Rusya, ABD ve NATO arasında güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Batılı diplomatların, yalnızca kendi çıkarlarını ilgilendiren güvenlik konularında görüşmek istediklerini belirten Ryabkov, "Görüşmelerde ‘hayır’ kelimesi telaffuz edilmedi ancak Batı'ya daha uygun konularda konuşmak bizim için bir seçenek değil çünkü biz tam tersi konularla ilgileniyoruz" diye konuştu

Ryabkov, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın tekliflerindeki en anahtar konulara itiraz ettiklerini anlatarak, "NATO’nun genişlemesi konusuna kıyasla daha az önemli konularda ise ilave görüşmeler yapmayı kabul ediyorlar. Yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bir bakıma görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi halinde farklı "önlemler ve yöntemler" deneyeceğine işaret eden Ryabkov, taraflar arasındaki görüşmelerin farklı kanallar üzerinden devam edeceğinin altını çizdi.