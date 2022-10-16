Rusya'da iki gönüllü asker ateş açtı eğitim alanında 11 asker öldü
Rus ordusunun eğitim alanında iki gönüllü askerin açtığı ateş sonucunda 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Zelenski'nin bir danışmanı, iki askerin ateş açmasının sebebi olarak "din üzerine tartışma" iddiasında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde, bir askeri eğitim alanında iki gönüllü askerin ateş açması 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, iki saldırganın eski bir Sovyet cumhuriyeti uyrulu olduğunu ve saldırıdan sonra iki saldırganın da vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.
Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, Bakanlık, "İki terörist karşı ateşle etkisiz hale getirildi" dedi.
"DİN ÜZERİNE TARTIŞMA"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, bir askeri üste gönüllü arkadaşlarına ateş açan iki Rus gönüllünün, saldırıyı din yüzünden tartıştıktan sonra gerçekleştirdiğini ifade etti.
The Guardian'ın haberine göre, Arestoviç, bir YouTube röportajında, saldırganların Orta Asya ülkesi Tacikistan'dan olduğunu söyledi.
Rusya’dan yapılan açıklamada saldırının failleri hakkında bilgiler aktarılarak, "15 Ekim tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden birinin 2 vatandaşı tarafından Belgorod bölgesindeki Batı Askeri bölgesinin eğitim sahasında terör eylemi gerçekleştirdi" denildi.
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