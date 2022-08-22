Rusya'dan 'nükleer silah' uyarısı: Egemenliğimiz tehdit edilirse kullanırız

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:03

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzvestiya'ya konuşan Sergey Ryabkov, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması'nı kapsayan START Antlaşması'nın "ucu açık olmadığını ve ideal olarak yeni bir anlaşma veya anlaşmalarla değiştirilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Ryabkov, ABD'nin, Rusya'ya karşı izlediği "pervasızca saldırgan politikası" kapsamında, START Anlaşması için masaya yeniden oturma olasılığının "çok uzak" olduğunu belirtti.

Ryabkov, "Doğal olarak, stratejik taarruz silahları konusunda diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin bazı sinyalleri izliyoruz, ancak bunların arkasında ne olduğu hala belirsiz. Medya aracılığıyla müzakereler yapılmamalıdır" dedi.

'NATO İLE ÇATIŞMA RİSKİ ÖNLENMELİ'

Sergey Ryabkov, günümüzde nükleer çatışma risklerinin "çok önemli" olduğunu ve "küçümsenmemesi" gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda spekülasyonlarla da "şişirilmemesi" gerektiğini savundu.

Ryabkov, "Kiev rejiminin ve onun Batılı patronlarının hatası nedeniyle meydana gelen Ukrayna krizinin şiddetlenmesiyle birlikte, bu mesaj sadece alaka düzeyini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda ek bir önem kazandı" diye konuştu.

Ryabkov, NATO'nun, Rusya'nın dile getirdiği "kırmızı çizgilerini" es geçtiğini söyledi.

Ryabkov ayrıca, "NATO ülkelerinin kırmızı çizgilerimizi görmezden gelerek doğrudan bir silahlı çatışmanın eşiğinde dengeyi kurarak Ukrayna'da Rusya ile bir çatışmaya dahil olma yönündeki yıkıcı seyri son derece risklidir. Bunun, korkunç sonuçları olan nükleer güçler arasında askeri bir çatışmaya kadar, daha fazla tırmanma ile dolu olduğu açıktır. Bu önlenmelidir" dedi.

'EGEMENLİĞİMİZ TEHDİT EDİLİRSE NÜKLEER SİLAHLARI KULLANABİLİRİZ'

Sergey Ryabkov, ülkesinin, yalnızca "Rusya'nın egemenliğine ve müttefiklerinin saldırıya uğraması" halinde nükleer silah kullanabileceğini belirtti.

Rabkov, "Rusya'nın nükleer silah kullanması, yalnızca bir saldırıya yanıt olarak -acil durumlarda kendini savunma için- mümkündür. Başka varsayımlara veya fantezilere yer yok" ifadelerini kullandı.