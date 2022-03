Rusya’dan Putin’e 'kasap' diyen Biden’a 'tedavi' önerisi

26 Mart 2022 Cumartesi, 22:01

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti.

Ukraynalı mültecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, “İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi” dedi.

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna’da savaşın başladığından bu yana 3,7 milyon kişinin ülkeden çıkış yaptığını, bunların 2 milyonunun Polonya’ya sığındığını belirtiyor.

RUSYA’DAN PUTİN’E "KASAP" DİYEN BİDEN’A "TEDAVİ” ÖNERİSİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi.

Biden’ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam” yorumunu yaptı.