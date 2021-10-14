‘Sadece yap’ sloganının mucidi hayatını kaybetti
Spor giyim markası Nike'ın 'Just do it' (Sadece yap) sloganının mucidi David Kennedy hayatını kaybetti.
Spor giyim markalarından Nike'ın ünlü 'Just do it' (Sadece yap) sloganının mucidi, ünlü reklamcı David Kennedy hayatını kaybetti.
Wieden+Kennedy reklam ajansının yarısının sahibi olan Kenndy, genel manada toplumda kültürel simgeler haline gelen reklamların sahibiydi.
Kennedy'nin 1988 yılında Nike firması için icat ettiği 'Sadece yap' sloganı, reklamcılık tarihindeki en vurucu sloganlardan biri olarak görülüyor.
ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Diğer yandan Nike'ın ürettiği antrenman ayakkabısının, profesyonel beyzbol ve Amerikan futbolu oyuncusu Bo Jackson'ın yer aldığı reklam 'Bo Knows' adlı reklam dizisinde emeği geçen Kennedy, Spike Lee ve Michael Jordan'ın yer aldığı reklam dizilerinde de çalıştı.
1995 yılında Wieden+Kennedy'den ayrılan ünlü reklamcının New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde heykeltraş olarak kariyerini sürdürdüğü belirtiliyor.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Kennedy'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- Camideki Çantanın Sahibinden İlginç Mesaj
- SADAT’çıların harp okullarında ne işi var?
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Dolar tutulamayacak'
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Eski TÜGVA yöneticisi savcılara seslendi
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- Dikkat çeken Erdoğan analizi