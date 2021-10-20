"Sağlık sistemi ağır yükle çalışıyor"... Rusya'da can kaybında 'yeni rekor'

20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:05

Korona virüsünün Delta varyantının yayılmaya devam ettiği Rusya'da ölümler ve vaka sayıları rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Rusya'da son bir günde bin 28 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, salgının başından beri ülkede kayıtlara geçen en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.



Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 34 bin 73 artarak 8 milyon 94 bin 825'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 25 bin 231 artışla 7 milyon 65 bin 712'ye ulaştı.

UZAKTAN ÇALIŞMA

Son alınan kararlar gereği, şehirde 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda kalacak. Söz konusu karar, 6 ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ile savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak.

YÜZDE 80'İNİN AŞILANMASI SAĞLANACAK

Ayrıca hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler, personelinin yüzde 80'inin aşılanmasını sağlayacak.

Söz konusu önlemler, 25 Ekim'de devreye girerek 25 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacak.

Ülkenin değişik bölgelerinde de şehirlerdeki durumlara göre, Covid-19 aşısı olanlar haricinde restoran, spor salonları ve toplu etkinliklere girişlerin yasaklandığı bir dizi önlemler alınıyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre, Udmurtya Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Orenburg bölgesi, Tümen Bölgesi, İvanovo Bölgesi ve Perm Bölgesi Kovid-19 vakalarının en yoğun olduğu yerler.

SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin Covid-19 vakaları yüzünden çok ağır bir yükle çalıştığını söyledi.

Muraşko, "Sistem çok ağır, çok büyük bir yükle çalışıyor. Bu yüzden asıl görev vaka sayısını azaltmak, aşı sayısını artırmak" dedi.