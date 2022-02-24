Savaş sürerken... Putin'den dikkat çeken görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Imran Khan, Rusya-Ukrayna krizinin ortasında bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Imran Khan arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kremlin Saray’ından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki 3 saat süren görüşmede ikili ilişkilerin konu alındığı açıklandı.
DOĞALGAZ AÇIKLAMASI
Pakistan Başbakanı’nın görüşmesine Enerji Bakanı Hammad Azhar'ın eşlik ettiği kaydedilirken, Pakistan Enerji Bakanlığı, Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı hakkında, "Her iki ülke de projeyi en kısa sürede başlatmaya istekli" dedi.
Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı olarak da bilinen bin 100 kilometre uzunluğundaki Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı ilk olarak 2015 yılında kabul edilmişti. Boru hattının inşasının ise Rusya ve Pakistan tarafından finanse edileceği kararlaştırılmıştı.
İlgili Haberler
- Putin'in saldırıları başlattığı açıklamasının satır arasında çok sert ifadeler: Bir dizi yeni tip silah...
- Son Dakika... Kremlin: Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek
- BM'den Putin'e 'barışa bir şans ver' çağrısı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?
- Maydanozun 14 faydası
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir