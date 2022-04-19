Savaşın ikinci aşaması

19 Nisan 2022 Salı, 04:00

Rusya’ya düşman bir Ukrayna kimliğinin yaratılması konusunda ABD çok çalışmıştı fakat Rusya yönetimi böyle bir zemin hazırlamasaydı ABD burada bu kadar kolay başarıya ulaşamazdı. İkincisi, Ukrayna ordusunun Batılılar tarafından yeni baştan nasıl oluşturulduğunu göremeyip bu ordunun ilk günlerden itibaren darmadağın olacağını düşündü. Sonuçta neredeyse iki ay olmasına rağmen istediğini elde edemediği gibi Karadeniz Filosu’ndaki amiral gemisini kaybetti. Geminin kaybı Rusya’nın itibarını sarsan ve Ukrayna’da Rusya’ya karşı özgüven yaratan bir gelişme oldu. Böylece müzakere süreci de zorlaştı. Çünkü Rusya kendi imajını koruyacak, “zafer kazandık” demesini sağlayacak bir gelişme olmadan savaştan çekilmez. Ukrayna’da ise bu geminin batışı, savaşın kazanılabileceği algısını güçlendirdi. Rusların Kiev’e ilerlediği günlerde Ukrayna yönetimi, Rusya’nın taleplerine daha anlayışla yaklaşırken şu anda Rusya’nın mevcut taleplerini müzakere edebileceğini söylese, ABD’den önce kendi kamuoyunun direnciyle karşılaşacak.

LUHANSK’TA BAŞLADI

Rusya’nın başka bir hatasıysa aynı anda birkaç noktaya odaklanmak olmuştu. Şimdi bundan vazgeçmiş görünüyor. Kiev’den kuvvet çekilirken Kiev’deki askeri tesislere ve fabrikalara yönelik füze saldırıları yoğunlaştı. Ukrayna’nın her tarafındaki askeri tesislere, petrol tesislerine füzeler gönderilerek savaşın ikinci etabından önce Ukrayna ordusunun lojistik olanaklarını çökertmeye çalışıyor. Donbas’taysa liman kenti Mariupol’ün büyük kısmı Rusların eline geçti. Orada Ukraynalıların direnişini artıran bir etken, askerlerin önemli bir kısmının Rusya’nın “neo Nazi” diye nitelendirdiği ve terör örgütü listesine aldığı “Azov Bölüğü”nden olması. O nedenle Mariupol’deki deniz askerlerinin teslimi halinde savaş esiri muamelesi görecek olma ihtimaline karşılık Azov Bölüğü’ndeki askerler esir düştüklerinde “terörist” muamelesi görecek. Ukrayna yönetimi de her ne pahasına olursa olsun orada tutularak Rusların oyalanmasını istiyor. Dün Rus taarruzunun ilk aşaması Luhansk’ta başladı. Rusya bu ikinci aşamada başarı elde eder mi, önümüzdeki hafta içinde bunu göreceğiz.