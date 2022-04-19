Rusya kaybetti: ‘Jeostrateji her şeydir, Ukrayna hiçbir şey’in iflası

19 Nisan 2022 Salı

Irak’taki ABD ile Ukrayna’daki Rusya arasında fazla bir fark yok. Sen Irak’ta, Suriye’de ülkeleri askeri işgal ve benzeri yöntemlerle nasıl parçalayabiliyorsan, ben de Ukrayna’da aynı şeyi yaparım. Tabii, Batı’nın NATO’yu kullanarak yok ettiği Libya da var! Rusya da Libya’da.. Dedim ya bu, dünya çapında süren nüfuz bölgeleri savaşı...

Batı, Libya’da gözyaşı dökmedi. Irak için de Batı’da zerre damla akmadı! Kendisine Müslüman ülke diyenler dahil! Irak’ta (ve Suriye’de) yapılanlar, ABD (ve AB) için sadece jeostratejinin gerekleriydi!

Orada insanlar, milletler, çocuklar, tarihler, geçmişler, düşler, hepsi yok edilebilir ve öldürülebilirler.. Çünkü “jeostrateji her şeydir”. Jeostrateji için her türlü savaş göze alınabilir.

UKRAYNA ANA CEPHE

Fakat ana cephelerde “jeostratejiler çarpışınca” bu kez büyük sorunlar, üstelik dünya çapında ortaya çıkıyor.

Çünkü Ukrayna, jeostratejik çarpışmanın ana cephesidir.

Ukrayna demek, aynı zamanda Polonya, Çekoslovakya, Baltık ülkeleri, hatta Finlandiya, İsveç demektir. Çünkü işgal sınırları oralara dayanmaktadır.

Hatta Almanya!!!

Burada, NATO’nun Ukrayna ile Rusya sınırlarına dayanması Moskova için alarm çanları çaldırdı, diye yazdıksa, Rusya’nın da Ukrayna işgali ile Batı - NATO ülkeleri sınırlarına dayanma girişimi, aynı şekilde alarm çanlarını çaldırmıştır.

YAN CEPHELERE GÖZ YUMULDU

Mesela Rusya’nın Gürcistan savaşı ve Kırım “ana cepheler” değildi. Rusya daha alt düzeyde yaptırımlarla kolay atlattı.

Bu iki “savaş”, Rusya ile Avrupa, hatta ABD ve dünya ile arasındaki ticari ilişkileri neredeyse etkilemedi.

Rusya’nın 1200 km’lik Kuzey Akım 2 doğalgaz projesi son aşamasına hızla yürüyordu. Avrupa, Rusya doğalgazı ve petrolü ile besleniyordu ve Rusya’nın gelir kalemleri hızla gelişiyordu...

Rusya, Ukrayna işgal girişimi öncesi 630 milyar dolar merkez bankası rezervlerine sahipti. Büyük para!

Sanırım, bu kadar rezervi, Ukrayna savaşı için biriktirdi; işgalin büyük tepki çekeceğini, karşı hamlelerle sıkıştırılacağını ve büyük stok paraya ihtiyacı olacağını hesapladı.

RUSYA’NIN GÖREMEDİĞİ

Fakat topyekûn ve böylesine büyük bir karşı koyuş beklemiyordu anlaşılan.

Rezervlerinin önemli bir kısmı bile donduruldu. İflas karşısında kalabilir beklentisi var Batı finans çevrelerinde.

Avrupa’nın, Rus gazı ve petrolünden tamamen vazgeçme kararı alabileceğini hesaplamamış Moskova. Avrupa en kısa zamanda bunu gerçekleştirecektir. Moskova anlaşılan “Nasıl olsa gaz ve petrol boru hatlarıyla bağladım Avrupa’yı, bu ekonomi kıskacından hem kurtulamaz hem de Ukrayna işgalini sineye çeker” diye düşünmüş.

Rusya, Ukrayna’nın “jeostratejik çarpışma”nın ana cephesi olduğunu hesaba katamamış. Yani Ukrayna’nın, Rusya ile Batı arasındaki “savaşın” ana cephesi olduğunu görememiş.

AVRUPA’DA TAM KAYBETTİ

Rusya, Avrupa’nın ana cepheye dönüşeceğini görmeyince, “jeostrateji” oyununu “kurallarına göre” oynamamış oluyor.

Çünkü bu “oyunda” başlıca kural kazanmaktır.

Rusya ise Avrupa’da tam kaybetmiştir. Ukrayna’nın bazı bölgelerini işgalle ele geçirmiş olabilir (olsa bile ne süreyle bilinmez).

Ukrayna işgali ile, Avrupa - ABD arasında yeniden ve adeta tam bir askeri, siyasi birlik sağlamıştır.

Avrupa’nın Rusya’ya karşı askeri harcamalarını büyük ölçüde artırmıştır.

Nüfuzu altındaki eski Varşova Paktı üyeleriyle ilişkilerini tam koparmıştır.

Avrupa’nın siyasi ve askeri birlikteliğini güçlendirmiştir. Avrupa üzerinde ekonomisini tamamen yitirmiştir.

Dünya üzerinde de her alanda epey sınırlandırılmıştır.

Rus imajı ve kültürüne büyük darbe vurdurmuştur. Tarafsız ülkeler İsveç ve Finlandiya, NATO’nun kapısını çalmıştır.

ERKEN BIR CEPHELEŞME

Dünyayı iki ayrı ekonomi blokuna bölme noktasına getirmiştir.

Küresel alışveriş - ticaret darbe almıştır.

Ukrayna işgal girişimi dünya çapında yeni bir saflaşmayı çok çok erken başlatmıştır.

Olayın bir de Çin yönü var ki kaybedenler kulübüne zoraki sokulmuş bir ülke!

Tüm bunların ötesinde, bir Ukrayna var, yıkılmış kentleri, öldürülmüş insanları, milyonlarcası göçe zorlanmış bir milleti ile...