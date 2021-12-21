Sırp siyasetçiler soruşturulacak

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

AA’nın haberine göre Bosna Hersek Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi’nde ‘ortak kurumların devredilmesine’ yönelik olağanüstü oturum düzenlenmesi, anayasal düzene ve Dayton Barış Anlaşması’na saldırıdır. Başta Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Entite Başkanı Zeljka Cvijanovic olmak üzere, birçok Sırp siyasetçi hakkında soruşturma başlatıldı” denildi. Savcılık, soruşturma çerçevesinde ilk olarak Sırp Sosyalist Partisi Başkanı Goran Selak’ın sorgulandığını duyurdu.

Bosna Hersek Meclisi, 2005’te bir reform paketini onaylamak için toplanmıştı. Devlet kurumlarının güçlendirilmesini hedefleyen pakete, o dönemde Dodik ve partisi de destek vermişti. Ordunun birleştirilmesi, istihbarat kurumu, ortak vergilendirme sistemi, hâkimler ve savcılar konseyi gibi bazı kurumları kapsayan paket, bu kurumların yetkilerinin entitelerden alınıp devlet seviyesine taşınmasını öngörüyordu. Bu yetkilerin Sırp Cumhuriyeti Entitesi’ne devredilmesi için Bosna Hersek Meclisi’nde oyçoğunluğuyla karar alınması gerekirken, Dodik’in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 11 Aralık’ta olağanüstü oturum kararı almıştı. Meclis sunulan tasarıları kabul etmişti.