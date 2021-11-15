Sırp tenisçi Novak Djokovic, Sırbistan'ın galibiyetiyle çılgına döndü
Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesinin Portekiz’i son dakikada gelen golle 2-1 yenerek Dünya Kupası vizesi almasıyla adeta kendinden geçti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu2nda Sırbistan, 1-0 geriden gelerek Portekiz’i 2-1 yendi. Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı elde eden Sırbistan’ın Katar biletini son dakikada gol atan Mitrovic aldı.
ATP Sezon Sonu Finalleri için Londra’da bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesinin Portekiz’i yenmesiyle kendinden geçti. Djokovic, maçın bitimiyle yaptığı paylaşımlarda Dünya Kupası biletini çılgınca kutladığı anları kaydetti.
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