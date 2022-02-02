Son dakika | Bağdat Havalimanı'na roket saldırısı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 10:33

Polis kaynakları başka bir hasar veya yaralanma bildirmedi. Hasar gören uçağın kullanım dışı bir Irak Havayolları uçağı olduğu belirtildi.

Camp Victory olarak bilinen ABD hava üssü, Bağdat'ın sivil havaalanının çevresinde bulunuyor. Saldırının ardından bu üste uzun süre sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uluslararası Bağdat Havalimanı’na 5 gün önce de füze saldırısı düzenlenmiş ve bir sivil uçak zarar görmüştü.

ABD ve bazı Iraklı yetkililerin, bölgedeki ABD askeri varlığına karşı çıkan İran bağlantılı Şii milis gruplarını suçladıkları roket saldırıları, son yıllarda düzenli olarak belli bölgeleri vurdu.



