Son dakika | İran Meclisi'nde korkutan yangın
Son dakika gelişmesi... İran Meclisi'nde yangın çıktığı ve milletvekillerinin tahliye edildiği bildirildi.
İran Meclisi'nde çıkan yangın nedeniyle milletvekilleri tahliye edildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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