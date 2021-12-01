Son dakika | İran Meclisi'nde korkutan yangın

Son dakika gelişmesi... İran Meclisi'nde yangın çıktığı ve milletvekillerinin tahliye edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:09
Son dakika | İran Meclisi'nde korkutan yangın
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İran Meclisi'nde çıkan yangın nedeniyle milletvekilleri tahliye edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.


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