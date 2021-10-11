Son Dakika... 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

11 Ekim 2021 Pazartesi, 13:08

2021 Nobel Ekonomi Ödülü, David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Kanada doğumlu Card, "Çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü.

Angrist ve Imbens'e ise, "Nedensel ilişkilerin analizine metodolojik katkılarından" dolayı Nobel verildi.

Üç ekonomistin birbirini tamamlayıcı çalışmalarının deneysel araştırmalarda devrim niteliği taşıdığı belirtildi.