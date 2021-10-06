Son dakika... 2021 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
2021 Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.
Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. 2021 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.
Nobel Komitesi'nin sosyal medayadan yaptığı paylaşımda, kimya dalında ödülün Alman bilim insanı Benjamin List ve İskoçlu David W.C. MacMillan’a verildiği duyuruldu. İki bilim insanı, “asimetrik organokataliz“ olarak bilinen molekülleri oluşturmak için geliştirdikleri yeni yönteme dair çalışmaları nedeniyle ödül verildi.
Geçtiğimiz gün, Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahipleri Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi olmuştu.
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