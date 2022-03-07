Son dakika: ABD açıkladı: 500 asker gönderiyorlar

Son dakika: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 20:35
Son dakika: ABD açıkladı: 500 asker gönderiyorlar
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