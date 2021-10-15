Son dakika... ABD, tüm kara ve hava sınırlarını aşı olanlara açıyor

Son dakika gelişmesi... ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım’dan itibaren açacağını duyurdu.

AA
15 Ekim 2021 Cuma, 16:03
Son dakika... ABD, tüm kara ve hava sınırlarını aşı olanlara açıyor
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler