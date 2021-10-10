Son Dakika... Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman hastaneye kaldırıldı

10 Ekim 2021 Pazar, 14:24

Çekya’nın başkentindeki Prag Askeri Hastanesi bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Haber Global'in aktardığına göre, gelişme ile ilgili başka bir detay kamuoyu ile paylaşılmazken, yerel saatle 14:00’te hastane direktörünün bir açıklama yapacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri daha önce yapılan açıklamalarda 77 yaşındaki Zeman’ın rahatsızlandığını söylemiş ve geçen ay 8 gün hastanede kaldığını belirtmişlerdi.