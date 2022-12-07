Son Dakika: Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı, 28 yolcu kaçtı
Son dakika haberi... Fas'tan Türkiye'ye gelen yolcu uçağı Barselona Havalimanı'na acil iniş yaptı, uçaktan 28 kişi kaçtı.
Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a seyahat etmekte olan yolcu uçağı, İspanya'nın Barselona kentine acil iniş gerçekleştirdi.
Reuters'ın haberine göre, İspanya hükümeti, Barselona'nın El Prat Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktan inen 28 kişilik bir grubun, pistte koşarak kaçmaya çalıştığını söyledi.
İspanya polisi, aralarında yetkililerin uçakta doğum numarası yaptığını söylediği hamile bir kadının da bulunduğu 14 kişiyi yakaladı.
DailyMail'in haberine göre, Yakalanan 14 kişiden 5'i gönüllü olarak dönmeyi kabul etti.
DailyMail'in haberinde, uçağın Pegasus Havayollarına ait olduğunu ve uçakta 228 yolcu bulunduğunu belirtti.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde