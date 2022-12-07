Son Dakika: Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı, 28 yolcu kaçtı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:13

Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a seyahat etmekte olan yolcu uçağı, İspanya'nın Barselona kentine acil iniş gerçekleştirdi.

Reuters'ın haberine göre, İspanya hükümeti, Barselona'nın El Prat Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktan inen 28 kişilik bir grubun, pistte koşarak kaçmaya çalıştığını söyledi.

İspanya polisi, aralarında yetkililerin uçakta doğum numarası yaptığını söylediği hamile bir kadının da bulunduğu 14 kişiyi yakaladı.

DailyMail'in haberine göre, Yakalanan 14 kişiden 5'i gönüllü olarak dönmeyi kabul etti.

DailyMail'in haberinde, uçağın Pegasus Havayollarına ait olduğunu ve uçakta 228 yolcu bulunduğunu belirtti.