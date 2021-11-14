Son dakika: İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem

14 Kasım 2021 Pazar, 15:34

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin Bandar Abbas'ın 59 km kuzeyinde gerçekleştiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.