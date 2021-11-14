Son dakika: İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2021 Pazar, 15:34
Son dakika: İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin Bandar Abbas'ın 59 km kuzeyinde gerçekleştiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.


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