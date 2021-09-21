Son dakika... Kremlin'den Türkiye açıklaması: Kabul etmeyeceklerini belirttiler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri’nin Kırım’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına tanımayacakları açıklamasına ilişkin konuştu.
Dışişleri’nin, Rusya’da sonuçları geçtiğimiz gün belli olan parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenen kısmını tanımayacakları yönündeki açıklaması Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında şunları söyledi:
“Bu gibi açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu açık bir biçimde Türk meslektaşlarımıza söylüyoruz. Kırım konusu, (Ankara ile) görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu. Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz.”
Kaynak: Sputnik Türkçe
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