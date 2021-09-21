Son dakika... Kremlin'den Türkiye açıklaması: Kabul etmeyeceklerini belirttiler

“Bu gibi açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu açık bir biçimde Türk meslektaşlarımıza söylüyoruz. Kırım konusu, (Ankara ile) görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu. Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz.”





Kaynak: Sputnik Türkçe