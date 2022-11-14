Son Dakika: Lavrov hastaneye kaldırıldı: Rusya yalanladı
Son dakika... Rusya Dışı̇şlerı̇ Bakanı Sergey Savrov Balı̇'dekı̇ G-20 zı̇rvesı̇ne geldı̇kten sonra hastaneye kaldırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kısa süre içerisinde yalanlama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i G-20 zirvesinde temsil etmek üzere geldiği Bali Adasında hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Reuters'ın haberine göre, G-20 zirvesinin takip etmek üzere gelen gazetecilerden biri, Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu.
Endonezya'ya bağlı Bali Adası Valisi, "Rusya Dışı·şlerı· Bakanı Lavrov'un sağlık durumu iyi, kontrol için hastanedeydi" dedi.
Rusya Dışı·şlerı· Bakanı Lavrov ise G-20 zı·rvesı·ne hazırlandığını söyledi.
RUSYA YALANLADI
Rusya Dışişleri Bakanlığı haberi "yala" olarak nitelendirildi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Bu, elbette, sahtekârlığın doruk noktasıdır" açıklamasında bulundu.
Zakharova, "Haberi okuduk ve gözlerimize inanamadık" dedi.
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