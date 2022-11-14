Son Dakika: Lavrov hastaneye kaldırıldı: Rusya yalanladı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:17

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i G-20 zirvesinde temsil etmek üzere geldiği Bali Adasında hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Reuters'ın haberine göre, G-20 zirvesinin takip etmek üzere gelen gazetecilerden biri, Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu.

Endonezya'ya bağlı Bali Adası Valisi, "Rusya Dışı·şlerı· Bakanı Lavrov'un sağlık durumu iyi, kontrol için hastanedeydi" dedi.

Rusya Dışı·şlerı· Bakanı Lavrov ise G-20 zı·rvesı·ne hazırlandığını söyledi.

RUSYA YALANLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı haberi "yala" olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Bu, elbette, sahtekârlığın doruk noktasıdır" açıklamasında bulundu.

Zakharova, "Haberi okuduk ve gözlerimize inanamadık" dedi.