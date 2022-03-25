Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı

25 Mart 2022 Cuma, 16:48

Reuters'ın haberine göre, Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch'un yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı doğu Polonya'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere taşıyan uçağın Varşova'ya döndükten sonra acil iniş yaptığı ifade edildi.

Duda'nın ofisinin başkanı Pawel Szrot, Reuters'a Polonya Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını söyledi.



