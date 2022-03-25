Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı

ABD Başkanı Biden ilk görüşmeye giden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak, Varşova'ya dönüp acil iniş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 16:48
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak acil iniş yaptı
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Reuters'ın haberine göre, Duda'nın danışmanı Jakub Kumoch'un yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı doğu Polonya'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere taşıyan uçağın Varşova'ya döndükten sonra acil iniş yaptığı ifade edildi.

Duda'nın ofisinin başkanı Pawel Szrot, Reuters'a Polonya Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını söyledi.




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